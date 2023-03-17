В Сейме Литвы предложили запретить ввоз гривны для граждан России и Беларуси

По его словам, с конца прошлого года правоохранительные органы выявляют все больше случаев попыток ввоза на территорию Литвы различного количества украинских гривен.

"Это может быть связано с захватом имущества во время военной агрессии против Украины и незаконным распоряжением очень большими суммами гривен в Беларуси и РФ, которые граждане этих стран пытаются вывезти в Литву и другие страны ЕС, чтобы обменять их на другие валюты (евро, доллары США) или иным образом легализовать", - заявил Касчюнас.

Он подчеркнул, что гривна перевозится как скрыто, то есть избегая таможенного контроля и не декларируя ее, так и не скрыто, то есть перевозя ее в разрешенных количествах, на сумму до 10 тысяч евро.

"Учитывая, что существуют определенные угрозы, связанные с возможным незаконным изъятием, перевозкой и легализацией гривны, и с целью уменьшения этих потенциальных рисков, целесообразно дополнить ограничительные меры, введенные проектом закона об ограничительных мерах по установлению военной агрессии против Украины, ограничением на перевозку наличной гривны на территорию Литвы и обратно гражданами Беларуси и РФ", - заявил Касчюнас.

Напомним, государственная почта Литвы Lietuvos pastas приостановила доставку посылок в Россию.

Кроме того, ЕСПЧ удовлетворил прошение Литвы об участии по делу Украины против России на основании военной агрессии и нарушения прав человека.

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