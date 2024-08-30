Сейм забруднили з території Росії, - Міндовкілля

"Ця органіка дійсно потрапила до нас з території РФ. Оскільки у нас немає взаємообміну інформацією з країною-агресором, то сказати чи це було навмисно, чи якась аварія - важко". - розповів Краснолуцький.

Він зауважив, що забруднення відбулося з якогось заводу. Заступник міністра пояснив, що з наявної інформації схоже, що джерелом забруднення міг стати спиртзавод чи інший завод, який знаходиться на території Росії.

"Ми можемо констатувати, що забруднення хімічними та токсичними речовинами немає. Є тільки забруднення органічними речовинами", - наголосив Краснолуцький.