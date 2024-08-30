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Сейм забруднили з території Росії, - Міндовкілля

Фото: перший заступник міністра захисту довкілля Олександр Краснолуцький (mepr.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Забруднення в Сейм могло потрапити з території РФ. Однак через відсутність комунікації між Україною та РФ наразі не відомо, чи це було умисне забруднення, чи випадкове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника міністра захисту довкілля Олександра Краснолуцького в ефірі телемарафону.

"Ця органіка дійсно потрапила до нас з території РФ. Оскільки у нас немає взаємообміну інформацією з країною-агресором, то сказати чи це було навмисно, чи якась аварія - важко". - розповів Краснолуцький.

Він зауважив, що забруднення відбулося з якогось заводу. Заступник міністра пояснив, що з наявної інформації схоже, що джерелом забруднення міг стати спиртзавод чи інший завод, який знаходиться на території Росії.

"Ми можемо констатувати, що забруднення хімічними та токсичними речовинами немає. Є тільки забруднення органічними речовинами", - наголосив Краснолуцький.

 

Забруднення Сейму

Нагадаємо, днями Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало в Сеймі значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема, амонію та завислих речовин.

Мало того 28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.

Після перевірки Держводагентство підтвердило забруднення Сейму та Десни.

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