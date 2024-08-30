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Сейм загрязнили с территории России, - Минокружение

Фото: первый заместитель министра защиты окружающей среды Александр Краснолуцкий (mepr.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Украина подтвердила, что загрязнение в Сейм попало из РФ. Однако из-за того, что страны не коммуницируют, пока не известно, было ли это умышленное загрязнение или случайное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого замминистра защиты окружающей среды Александра Краснолуцкого в эфире телемарафона.

"Эта органика действительно попала к нам с территории РФ. Поскольку у нас нет взаимообмена информацией со страной-агрессором, то сказать было ли это намеренно или какая-то авария - трудно". - рассказал Краснолуцкий.

Он отметил, что загрязнение произошло с какого-то завода. Замминистра пояснил, что из имеющейся информации похоже, что источником загрязнения мог стать спиртзавод или другой завод, находящийся на территории России.

"Мы можем констатировать, что загрязнения химическими и токсичными веществами нет. Есть только загрязнения органическими веществами", - подчеркнул Краснолуцкий.

 

Загрязнение Сейма

Напомним, на днях Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало в Сейме значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности аммония и взвешенных веществ.

Более того, 28 августа мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в реке Десна было обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы.

После проверки Госводагентство подтвердило загрязнение Сейма и Десны.

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