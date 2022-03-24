Сейм Польши признал Путина военным преступником

Сейм Польши признал президента РФ Владимира Путина военным преступником и осудил действия российской армии на территории Украины. Речь идет о военных преступления и преступлениях против человечества и также акте геноцида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Польское радио .

"Сейм Республики Польша решительно осуждает акты длительного насилия, военные преступления, преступления против человечества, акты геноцида, системные нарушения прав человека и другие преступные нарушения международного права, совершенные на территории суверенной Украины вооруженными силами российской федерации вместе с союзниками по приказу военных командующих Владимира Путина", - сообщается в резолюции.

Сейм Польши также призвал все страны, которые поддерживают территориальную целостность Украины, поддержать инициирование и проведение судебных разбирательств в Международном суде и Международном уголовном суде, чтобы привлечь к ответственности Путина, членов Совбеза России и командующих вооруженными силами РФ за совершение этих преступлений.

"Общедоступные доказательства этих преступлений доказывают признание Владимира Путина Сеймом Республики Польша и международным сообществом военным преступником", - говорится в постановлении.