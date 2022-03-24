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Сейм Польщі визнав Путіна військовим злочинцем

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Польща, Четвер 24 березня 2022 02:16
Сейм Польщі визнав Путіна військовим злочинцем Фото: Сейм Польщі (wikipedia.org)
Автор: Роман Мирончук

Сейм Польщі визнав президента РФ Володимира Путіна військовим злочинцем і засудив дії російської армії на території України. Йдеться про військові злочини і злочини проти людства і також акт геноциду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Польське радіо.

"Сейм Республіки Польща рішуче засуджує акти тривалого насильства, військові злочини, злочини проти людства, акти геноциду, системні порушення прав людини та інші злочинні порушення міжнародного права, вчинені на території суверенної України збройними силами російської федерації разом із союзниками з наказом військових командувачів Володимира Путіна", - йдеться в резолюції.

Сейм Польщі також закликав усі країни, які підтримують територіальну цілісність України, підтримати ініціювання та проведення судових розглядів у Міжнародному суді та міжнародному кримінальному суді, щоб притягнути до відповідальності Путіна, членів Радбезу Росії та командувачів збройними силами РФ за вчинення цих злочинів.

"Загальнодоступні докази цих злочинів доводять визнання Володимира Путіна Сеймом Республіки Польща і міжнародним співтовариством військовим злочинцем", - йдеться в постанові.

Нагадаємо, за даними української розвідки, деякі російські олігархи обговорюють фізичне усунення Путіна.

Раніше Польща і країни Балтії закликали Євросоюз заборонити Вантажні перевезення в Росію і Білорусь.

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