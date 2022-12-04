Сейм Польщі проведе повторне голосування за визнання РФ країною-спонсором тероризму

Сейм Польщі на наступному засіданні 13 грудня повернеться до голосування за резолюцію щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Польське радіо ".

Він підкреслив, що ухвала знову буде розглянута на наступній сесії.

Колишній міністр національної оборони, депутат Сейму Антоні Мацеревич пояснює, що голосування мало відбутися ще в четвер, 1 грудня, але не було кворуму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Польщі Сейм не зміг ухвалити резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Цьому завадила внесена правлячою партією поправка, ухвалення якої заблокувала опозиція.

У поправці йшлося про пряму відповідальність Росії за збивання малайзійського літака у 2014 році та за катастрофу літака з польським президентом Лехом Качинським у Смоленську у 2010 році.

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