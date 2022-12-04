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Сейм Польши проведет повторное голосование за признание РФ страной-спонсором терроризма

Фото: Сейм Польши проведет повторное голосование за признание РФ страной-спонсором терроризма (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Сейм Польши на следующем заседании 13 декабря вернется к голосованию за резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Бывший министр национальной обороны, депутат Сейма Антони Мацеревич объясняет, что голосование должно было состояться еще в четверг, 1 декабря, но не было кворума.

Он подчеркнул, что постановление снова будет рассмотрено на следующей сессии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше Сейм не смог принять резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма. Этому помешала внесенная правящей партией поправка, принятие которой заблокировала оппозиция.

В поправке речь шла о прямой ответственности России за сбивание малайзийского самолета в 2014 году и за катастрофу самолета с польским президентом Лехом Качиньским в Смоленске в 2010 году.

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