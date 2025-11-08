Сейм Польщі посилив умови отримання допомоги українцями

У п'ятницю, 7 листопада, польський Сейм не підтримав альтернативного законопроєкту президента Кароля Навроцького, що стосується допомоги українським біженцям.

Повідомляється, що 244 депутати проголосували за відхилення ініціативи, вважаючи документ дублюванням уже ухваленого закону.

Раніше Навроцький наклав вето на урядовий варіант і запропонував свій проєкт, але парламент залишив чинними попередні рішення.

Новий порядок для українців у Польщі

Чинний закон, ухвалений ще у вересні 2025 року, продовжує легальний статус перебування українських громадян у Польщі до 4 березня 2026 року. Однак документ запроваджує суворіші критерії отримання фінансової підтримки.

Тепер допомогу зможуть отримувати тільки ті українці, які офіційно працюють у Польщі, а їхні діти навчаються в місцевих школах.

Виняток передбачено лише для сімей, де виховуються діти з інвалідністю.

Обмеження соціальних пільг

Згідно з новими нормами, українці без офіційного працевлаштування втратять доступ до низки пільг. Зокрема, йдеться про безоплатну медичну реабілітацію, лікування від залежностей, участь у державних програмах охорони здоров'я та частину стоматологічних послуг.