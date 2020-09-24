Сейм Литвы призвал Германию отказаться от "Северного потока-2" из-за Навального

Сейм Литвы сегодня, 24 сентября, принял резолюцию об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального и строительстве газопровода "Северный поток-2". Литва призвала Германию остановить реализацию российского проекта.

Об этом сообщает пресс-служба литовского Сейма.

Как подчеркнули в литовском Сейме,

Отметим, Навального, вероятно, отравили химическим веществом из группы "Новичок". В причастности к отравлению подозревают власти Российской Федерации, поскольку Навальный является самым известным российским оппозиционером.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не исключал блокирования строительства "Северного потока-2" в качестве реакции на отравление Навального.

В Польше также выражали надежду, что после отравления Навального Германия решит заблокировать строительство российского газопровода.