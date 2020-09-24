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Сейм Литви закликав Німеччину відмовитися від "Північного потоку-2" через Навального

Автор: Дмитро Левицький

Сейм Литви сьогодні, 24 вересня, ухвалив резолюцію щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального та будівництва газопроводу "Північний потік-2". Литва закликала Німеччину зупинити реалізацію російського проекту.

Про це повідомляє прес-служба литовського Сейму.

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Як наголосили у литовському Сеймі,

Зазначимо, Навального, ймовірно, отруїли хімічною речовиною з групи "Новачок". У причетності до отруєння підозрюють владу Російської Федерації, оскільки Навальний є найвідомішим російським опозиціонером.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас не виключав блокування будівництва "Північного потоку-2" як реакцію на отруєння Навального.

У Польщі також висловлювали сподівання, що після отруєння Навального Німеччина вирішить заблокувати будівництво російського газопроводу.

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