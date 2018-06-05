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Сейм Литвы признал вмешательство "Росатома" в политические дела страны

НовостиПолитика    05.06.2018 - 19:10
Фото: сейм Литвы (Lietuvos Respublikos Seimas)
Фото: сейм Литвы (Lietuvos Respublikos Seimas)

Вмешательства "Росатома" в государственные дела Литвы носили системный характер

Сейм Литвы во вторник, 5 июня, признал системное вмешательство российского "Росатома" в политические дела страны на протяжении многих лет. Также группы "Росатом" и литовского инвестиционного концерна MG Baltic названы угрозами, передает Delfi.

Сообщается, что выводы о вмешательствах "Росатома" предоставил Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО). Более полугода Коммитет проводил расследование о попытках некоторых предпринимателей оказывать незаконное влияние на политиков, руководителей и работников госпредприятий, ведомств и учреждений.

"Вмешательство групп интересов в политические процессы в государстве носило системный характер, продолжалось много лет, и с этим нельзя мириться", - заявил глава КНБ Витаутас Бакас во время представления расследования.

Отмечается, что Коммитет проверял также механизмы финансирования партий, стремление российской госкорпорации "Росатом" участвовать в секторах, важных для национальной безопасности Литвы.

Заслушав отчет КНБО, литовский парламент проголосовал за признание вмешательства "Росатома" - принятие таких выводов проголосовали 88 депутатов, 18 воздержались.

Напомним, в апреле 2018 года агентство по атомной энергетике Турции предоставило лицензию российской корпорации "Росатом" на строительство первого блока АЭС "Аккую".

 

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Теги публикации: Литва, Росатом  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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