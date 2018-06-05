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Сейм Литви визнав втручання "Росатому" в політичні справи країни

НовиниПолітика    05.06.2018 - 19:10
Фото: сейм Литви (Lietuvos Respublikos Seimas)
Фото: сейм Литви (Lietuvos Respublikos Seimas)

Втручання "Росатому" в державні справи Литви носили системний характер

Сейм Литви у вівторок, 5 червня, визнав системне втручання російського "Росатому" в політичні справи країни протягом багатьох років. Також групи "Росатом" і литовського інвестиційного концерну MG Baltic названі погрозами, передає Delfi.

Повідомляється, що висновки про втручаннях "Росатому" надав Комітет з національної безпеки і оборони (КНБО). Більше півроку Комітет проводив розслідування про спроби деяких підприємців чинити незаконний вплив на політиків, керівників і працівників держпідприємств, відомств і установ.

"Втручання груп інтересів у політичні процеси в державі носило системний характер, тривало багато років, і з цим не можна миритися", - заявив голова КНБ Вітаутас Бакас під час подання розслідування.

Наголошується, що Комітет перевіряв також механізми фінансування партій, прагнення російської держкорпорації "Росатом" брати участь у секторах, важливих для національної безпеки Литви.

Заслухавши звіт КНБО, литовський парламент проголосував за визнання втручання "Росатому" - прийняття таких висновків проголосували 88 депутатів, утрималися 18.

Нагадаємо, в квітні 2018 року агентство з атомної енергетики Туреччини надав ліцензію російській корпорації "Росатом" на будівництво першого блоку АЕС "Аккую".

 

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Теги публікації: Литва, Росатом  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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