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Сейм Литвы приостановит работу из-за коронавируса

Понедельник 23 ноября 2020 12:35
Сейм Литвы приостановит работу из-за коронавируса
Фото: Виктория Чміліте-Нильсен (flickr.Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Андрей Козловский

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что парламент на неделю приостановит свою работу. Такое решение было принято из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает LRT.

"Учитывая ухудшение эпидемической ситуации, мы решили приостановить заседание после этого вторника и сделать перерыв в работе Сейма на неделю", - сказала Чмилите-Нильсен.

Она также добавила, что пока о новых случаях заражения коронавирусом среди депутатов не сообщалось, однако увеличилось количество тех, кому пришлось самоизолироваться. В Литве еще нет законодательства, которое бы позволило дистанционную работу Сейма, поэтому он остановит работу с 25 ноября до 3 декабря.

Напомним, правительство Литвы повторно объявило об общенациональном карантине в стране из-за распространения COVID-19. Он будет действовать как минимум три недели.

Также РБК-Украина писало, что премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис допустил введение нового локдауна в стране.

Кроме того, правительство Литвы изменило порядок самоизоляции для путешественников, которые возвращаются из-за границы.

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