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Сейм Литви призупинить роботу через коронавірус

Понеділок 23 листопада 2020 12:35
Сейм Литви призупинить роботу через коронавірус
Фото: Вікторія Чміліте-Нільсен (flickr.Lietuvos Respublikos Seimas)
Автор: Андрій Козловський

Спікер Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен заявила, що парламент на тиждень призупинить свою роботу. Таке рішення було прийнято через погіршення ситуації з коронавірусом.

Про це повідомляє LRT.

"З огляду на погіршення епідемічної ситуації, ми вирішили призупинити засідання після цього вівторка і зробити перерву у роботі Сейму на тиждень", - сказала Чміліте-Нільсен.

Вона також додала, що наразі про нові випадки зараження коронавірусом серед депутатів не повідомлялося, однак збільшилась кількість тих, кому довелося самоізолюватися. В Литві ще немає законодавства, яке б дозволило дистанційну роботу Сейму, тому він зупинить роботу з 25 листопада до 3 грудня.

Нагадаємо, уряд Литви повторно оголосив загальнонаціональний карантин в країні через поширення COVID-19. Він буде діяти як мінімум три тижні.

Також РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Литви Саулюс Сквернялис допустив введення нового локдауна в країні.

Крім того, уряд Литви змінив порядок самоізоляції для мандрівників, які повертаються з-за кордону.

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