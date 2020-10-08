В Литве допустили введение нового локдауна

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обеспокоен ростом числа новых случаев коронавируса. Он заявил, что есть вероятность введения нового жесткого карантина в стране.

Об этом сообщает Delfi.

"Если мы увидим, что ситуация меняется в рамках тех же пропорций, не стабилизируется и выходит за пределы вспышки заражения, значит, будут приняты другие решения", - сказал Сквернялис.

Глава правительства также добавил, что гражданам нужно приспособиться к пандемии и делать все, чтобы экономика сохранилась. Он считает, что люди должны беречь себя для контроля над ситуацией.

По словам Сквернялиса, если в Литве будут фиксировать 600-800 новых случаев коронавируса, то в стране есть вероятность введения жесткого карантина до 8 недель.

Отмечается, за последние сутки в стране обнаружили 142 новых случая коронавируса, один человек умер. Всего от начала эпидемии заразились 5 625 человек, более 2 600 уже вылечились.

Напомним, правительство Литвы изменило порядок самоизоляции для путешественников, которые возвращаются из-за границы.

Кроме того, в Литве Сейм принял поправки к закону, которые предусматривают уголовную ответственность за нарушение правил самоизоляции.