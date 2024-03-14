Сейм Литви просить заборонити імпорт російського та білоруського зерна в ЄС

Сейм Литви ухвалив резолюцію із закликом до Європейської комісії заборонити імпорт зерна російського та білоруського походження до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNS .

Єврокомісії пропонують негайно підготувати проєкти законодавчих актів, які передбачають заборону імпорту російського і білоруського зерна.

"Цією резолюцією ми прагнемо консолідувати парламенти всіх країн ЄС, щоб було прийнято спільне європейське рішення і окремі країни не повинні були вводити заборону", — сказав голова Комітету у справах села Вікторас Пранцкетіс.

За його словами, після цієї заборони Європа не відчуватиме "жодного дефіциту їжі".

Консерватор Кястутіс Масюліс заявив, що місцеві виробники отримають підтримку.

У резолюції також міститься прохання до ЄК забезпечити співпрацю та координацію між державами ЄС для ефективного впровадження цієї заборони в усьому ЄС.

Литовські парламентарії також хочуть, щоб Єврокомісія проаналізувала можливість заборони імпорту до ЄС харчових продуктів російського та білоруського походження, а в разі потреби регулювання потоків сільськогосподарської продукції використовувати продукцію, що постачається українськими агропідприємствами.

ЄК пропонується розглянути можливість застосування системи інтервенційних закупівель зерна в Україні.

Країни ЄС - за заборону імпорту російського зерна