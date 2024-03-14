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Сейм Литви просить заборонити імпорт російського та білоруського зерна в ЄС

Четвер 14 березня 2024 21:49
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Сейм Литви просить заборонити імпорт російського та білоруського зерна в ЄС Фото: Прапор Литви (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Сейм Литви ухвалив резолюцію із закликом до Європейської комісії заборонити імпорт зерна російського та білоруського походження до Європейського Союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BNS.

Єврокомісії пропонують негайно підготувати проєкти законодавчих актів, які передбачають заборону імпорту російського і білоруського зерна.

"Цією резолюцією ми прагнемо консолідувати парламенти всіх країн ЄС, щоб було прийнято спільне європейське рішення і окремі країни не повинні були вводити заборону", — сказав голова Комітету у справах села Вікторас Пранцкетіс.

За його словами, після цієї заборони Європа не відчуватиме "жодного дефіциту їжі".

Консерватор Кястутіс Масюліс заявив, що місцеві виробники отримають підтримку.

У резолюції також міститься прохання до ЄК забезпечити співпрацю та координацію між державами ЄС для ефективного впровадження цієї заборони в усьому ЄС.

Литовські парламентарії також хочуть, щоб Єврокомісія проаналізувала можливість заборони імпорту до ЄС харчових продуктів російського та білоруського походження, а в разі потреби регулювання потоків сільськогосподарської продукції використовувати продукцію, що постачається українськими агропідприємствами.

ЄК пропонується розглянути можливість застосування системи інтервенційних закупівель зерна в Україні.

Країни ЄС - за заборону імпорту російського зерна

Нагадаємо, наприкінці лютого уряд Латвії заборонив імпорт зерна з території Росії та вимагає від Європейського Союзу такого ж кроку.

Після цього прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність боротися з імпортом російського зерна на європейський ринок.

Сейм Польщі 8 березня підтримав постанову щодо санкцій проти агропродукції з території Росії та Білорусі та просить Європейську комісію запровадити санкції на імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу.

Представники більшості політичних груп у Європарламенті висловилися за санкції на аграрну продукцію з Росії та Білорусі.

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