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Сейм Литвы просит запретить импорт российского и белорусского зерна в ЕС

Четверг 14 марта 2024 21:49
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Сейм Литвы просит запретить импорт российского и белорусского зерна в ЕС Фото: Флаг Литвы (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Сейм Литвы принял резолюцию с призывом к Европейской комиссии запретить импорт зерна российского и белорусского происхождения в Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNS.

Еврокомиссии предлагают немедленно подготовить проекты законодательных актов, предусматривающих запрет импорта российского и белорусского зерна.

"Этой резолюцией мы стремимся консолидировать парламенты всех стран ЕС, чтобы было принято общее европейское решение и отдельные страны не должны были вводить запрет", - сказал председатель Комитета по делам села Викторас Пранцкетис.

По его словам, после этого запрета Европа не будет испытывать "никакого дефицита пищи".

Консерватор Кястутис Масюлис заявил, что местные производители получат поддержку.

В резолюции также содержится просьба к ЕК обеспечить сотрудничество и координацию между государствами ЕС для эффективного внедрения этого запрета во всем ЕС.

Литовские парламентарии также хотят, чтобы Еврокомиссия проанализировала возможность запрета импорта в ЕС пищевых продуктов российского и белорусского происхождения, а в случае необходимости регулирования потоков сельскохозяйственной продукции использовать продукцию, поставляемую украинскими агропредприятиями.

ЕК предлагается рассмотреть возможность применения системы интервенционных закупок зерна в Украине.

Страны ЕС – за запрет импорта российского зерна

Напомним, в конце февраля правительство Латвии запретило импорт зерна с территории России и требует от Европейского Союза такого же шага.

После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости бороться с импортом российского зерна на европейский рынок.

Сейм Польши 8 марта поддержал постановление о санкциях против агропродукции с территории России и Беларуси и просит Европейскую комиссию ввести санкции на импорт российского и белорусского продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз.

Представители большинства политических групп в Европарламенте высказались за санкции на аграрную продукцию из России и Белоруссии.

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