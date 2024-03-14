Сейм Литвы просит запретить импорт российского и белорусского зерна в ЕС
Сейм Литвы принял резолюцию с призывом к Европейской комиссии запретить импорт зерна российского и белорусского происхождения в Европейский Союз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNS.
Еврокомиссии предлагают немедленно подготовить проекты законодательных актов, предусматривающих запрет импорта российского и белорусского зерна.
"Этой резолюцией мы стремимся консолидировать парламенты всех стран ЕС, чтобы было принято общее европейское решение и отдельные страны не должны были вводить запрет", - сказал председатель Комитета по делам села Викторас Пранцкетис.
По его словам, после этого запрета Европа не будет испытывать "никакого дефицита пищи".
Консерватор Кястутис Масюлис заявил, что местные производители получат поддержку.
В резолюции также содержится просьба к ЕК обеспечить сотрудничество и координацию между государствами ЕС для эффективного внедрения этого запрета во всем ЕС.
Литовские парламентарии также хотят, чтобы Еврокомиссия проанализировала возможность запрета импорта в ЕС пищевых продуктов российского и белорусского происхождения, а в случае необходимости регулирования потоков сельскохозяйственной продукции использовать продукцию, поставляемую украинскими агропредприятиями.
ЕК предлагается рассмотреть возможность применения системы интервенционных закупок зерна в Украине.
Страны ЕС – за запрет импорта российского зерна
Напомним, в конце февраля правительство Латвии запретило импорт зерна с территории России и требует от Европейского Союза такого же шага.
После этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости бороться с импортом российского зерна на европейский рынок.
Сейм Польши 8 марта поддержал постановление о санкциях против агропродукции с территории России и Беларуси и просит Европейскую комиссию ввести санкции на импорт российского и белорусского продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз.
Представители большинства политических групп в Европарламенте высказались за санкции на аграрную продукцию из России и Белоруссии.