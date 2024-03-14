Сейм Литвы просит запретить импорт российского и белорусского зерна в ЕС

Сейм Литвы принял резолюцию с призывом к Европейской комиссии запретить импорт зерна российского и белорусского происхождения в Европейский Союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BNS .

Еврокомиссии предлагают немедленно подготовить проекты законодательных актов, предусматривающих запрет импорта российского и белорусского зерна.

"Этой резолюцией мы стремимся консолидировать парламенты всех стран ЕС, чтобы было принято общее европейское решение и отдельные страны не должны были вводить запрет", - сказал председатель Комитета по делам села Викторас Пранцкетис.

По его словам, после этого запрета Европа не будет испытывать "никакого дефицита пищи".

Консерватор Кястутис Масюлис заявил, что местные производители получат поддержку.

В резолюции также содержится просьба к ЕК обеспечить сотрудничество и координацию между государствами ЕС для эффективного внедрения этого запрета во всем ЕС.

Литовские парламентарии также хотят, чтобы Еврокомиссия проанализировала возможность запрета импорта в ЕС пищевых продуктов российского и белорусского происхождения, а в случае необходимости регулирования потоков сельскохозяйственной продукции использовать продукцию, поставляемую украинскими агропредприятиями.

ЕК предлагается рассмотреть возможность применения системы интервенционных закупок зерна в Украине.

Страны ЕС – за запрет импорта российского зерна