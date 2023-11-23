Сейм Латвії підтримав початок переговорів з Україною та Молдовою про вступ до ЄС

Сейм Латвії у четвер, 23 листопада, одноголосно ухвалив заяву про підтримку початку переговорів про вступ України та Молдови до Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сейму Латвії.

Як зазначили у Сеймі, Латвія несе особливу відповідальність за те, щоб нагадати партнерам в Європейському союзі про важливість посилення підтримки суспільств, які відстоюють свободу, демократію, верховенство права та права людини.

"Попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну і триваючу гібридну війну в Молдові, ці країни доклали величезних зусиль, щоб ще більше наблизитися до Європейського союзу, як з точки зору цінностей, так і управління. Заява Сейму значно посилить цей сигнал для інших держав-членів", - заявив голова Комітету з європейських справ Сейму Едмундс Чепурітіс.

У заяві депутати закликають інші країни-члени підтримати рекомендації Єврокомісії та схвалити початок переговорів про вступ до кінця цього року. Парламентарії також закликають Єврокомісію та Раду ЄС невідкладно підготувати та затвердити рамки для переговорів з Україною та Молдовою.

Також повідомленні міститься заклик до двох країн-кандидатів продовжувати впроваджувати необхідні реформи, які приведуть їх у відповідність до спільних цінностей Європейського союзу, сприятимуть тіснішій інтеграції в ЄС та сприятимуть більшій стабільності, безпеці та процвітанню в регіоні.

Заява Сейму підтверджує, що Латвія готова надати необхідну підтримку Україні та Молдові у впровадженні реформ на шляху до повноправного членства в Європейському Союзі.

Переговори щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, минулого тижня Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-претендентів на шляху до вступу в Євросоюз.

Зокрема, відомство вирішило рекомендувати розпочати з Україною вступні переговори, але з умовою впровадження зазначених у звіті реформ.

Для того, щоб переговори розпочалися, таке рішення мають підтримати усі лідери країн-членів ЄС. Вони розглянуть це питання на саміті, що відбудеться 14 грудня.

Президент Володимир Зеленський вважає, що рішення про початок перемовин з Україною щодо вступу в Європейський союз є мотиваційним.