Сейм Латвии поддержал начало переговоров с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС

Сейм Латвии в четверг, 23 ноября, единогласно принял заявление о поддержке начала переговоров о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сейма Латвии.

Как отметили в Сейме, Латвия несет особую ответственность за то, чтобы напомнить партнерам в Европейском союзе о важности усиления поддержки обществ, отстаивающих свободу, демократию, верховенство права и права человека.

"Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину и продолжающуюся гибридную войну в Молдове, эти страны приложили огромные усилия, чтобы еще больше приблизиться к Европейскому союзу, как с точки зрения ценностей, так и управления. Заявление Сейма значительно усилит этот сигнал для других государств-членов", - заявил глава Комитета по европейским делам Сейма Эдмундс Чепуритис.

В заявлении депутаты призывают другие страны-члены поддержать рекомендации Еврокомиссии и одобрить начало переговоров по вступлению до конца этого года. Парламентарии также призывают Еврокомиссию и Совет ЕС безотлагательно подготовить и утвердить рамки для переговоров с Украиной и Молдовой.

Также в сообщении содержится призыв к двум странам-кандидатам продолжать внедрять необходимые реформы, которые приведут их в соответствие с общими ценностями Европейского союза, будут способствовать более тесной интеграции в ЕС и будут способствовать большей стабильности, безопасности и процветанию в регионе.

Заявление Сейма подтверждает, что Латвия готова предоставить необходимую поддержку Украине и Молдове в осуществлении реформ на пути полноправного членства в Европейском Союзе.

Переговоры по вступлению Украины в ЕС

Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-претендентов на пути вступления в Евросоюз.

В частности, ведомство решило рекомендовать начать с Украиной вступительные переговоры, но с условием внедрения указанных в отчете реформ.

Для того чтобы переговоры начались, такое решение должны поддержать все лидеры стран-членов ЕС. Они рассмотрят этот вопрос на саммите, который состоится 14 декабря.

Президент Владимир Зеленский считает, что решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Европейский союз является мотивационным.