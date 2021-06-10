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Сейм Латвии выдаст своего депутата из-за шпионажа в пользу РФ

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 10 июня Сейм Латвии лишил неприкосновенности депутата от партии "Согласие" Яниса Адамсонс из-за подозрений в шпионаже в пользу России. Был поддержан запрос Генеральной прокуратуры на обыск, задержание и арест парламентария.

Об этом сообщает портал национального телерадиовещания LSM.

Соответствующее решение поддержали 69 депутатов, "против" проголосовали пятеро, а четверо - воздержались.

Отмечается, что причиной его выдачи стало подозрение в шпионаже в пользу Российской Федерации в течение последних 4 лет.

"Адамсонс, который работает в парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, не имеет доступа к государственной тайне, однако, он предоставлял информацию о бюджете армии и ее закупках",- говорится в сообщении.

Известно, что незадолго до этого комиссия латвийского Сейма по мандату, этики и заявлений рассмотрела ходатайство Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на розыск Адамсонса, обыск места его жительства и работы, задержание депутата и ареста для осмотра предметов, изъятых в результате задержания и обыска.

На заседании Сейма Адамсонс заявил, что его не приглашали в Комитет, а письмо из Генеральной прокуратуры Латвии он не читал.

"Я понятия не имею, в чем меня обвиняют",- сказал депутат.

Напомним, что в Польше арестовали мужчину, который подозревается в шпионаже в Российскую Федерацию.

Ранее РБК-Украина писало, что в Соединенных Штатах суд признал виновным в шпионаже в пользу России бывшего служащего сил специального назначения.

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