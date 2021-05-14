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В США экс-спецназовца приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу России

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Вирджиния, Пятница 14 мая 2021 21:00
В США экс-спецназовца приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу России Фото: Питер Деббинс (скрин видео Youtube: Ukrainian American Concordia University)
Автор: РБК-Украина

В Соединенных Штатах суд признал виновным в шпионаже в пользу России бывшего служащего сил специального назначения Армии США. Суд Вирджинии приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

Приговор в 15 лет и 8 месяцев, вынесенный 46-летнему Питеру Дзибински Деббинсу из Гейнсвилла окружным судьей США, в основном соответствовал 17-летнему сроку, которого добивались прокуроры. Адвокаты защиты добивались 5-летнего срока.

Адвокат Деббинса утверждал, что виновный нанес минимальный ущерб и что российские агенты шантажировали Деббинса, угрожая разоблачить его однополые влечения в военную эпоху, когда все еще действовало правило "не спрашивай, не говори".

На слушаниях по вынесению приговора в Александрии Деббинс принес своеобразные извинения, в которых он в основном подчеркнул, как он стал жертвой ГРУ, российской разведывательной службы, и сказал, что он подверг себя опасности мести с их стороны за то, что признался им в своей службе.

"Я страдал в одиноком молчании в течение 25 лет", - сказал Деббинс. Что касается опасности, которой он подвергается со стороны ГРУ, он заявил: "ГРУ не угрожает, оно выполняет обещания".

Напомним, в августе прошлого года Деббинса арестовали в США. По версии следствия, его завербовали в 1996 году в Челябинске, куда он прибыл по линии образовательной программы. С тех пор и по январь 2011 года он сотрудничал с российскими спецслужбами.

В ноябре 2020 года Деббинс признал себя виновным в сговоре с сотрудниками российской разведки.

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