В Соединенных Штатах суд признал виновным в шпионаже в пользу России бывшего служащего сил специального назначения Армии США. Суд Вирджинии приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Приговор в 15 лет и 8 месяцев, вынесенный 46-летнему Питеру Дзибински Деббинсу из Гейнсвилла окружным судьей США, в основном соответствовал 17-летнему сроку, которого добивались прокуроры. Адвокаты защиты добивались 5-летнего срока.

Адвокат Деббинса утверждал, что виновный нанес минимальный ущерб и что российские агенты шантажировали Деббинса, угрожая разоблачить его однополые влечения в военную эпоху, когда все еще действовало правило "не спрашивай, не говори".

На слушаниях по вынесению приговора в Александрии Деббинс принес своеобразные извинения, в которых он в основном подчеркнул, как он стал жертвой ГРУ, российской разведывательной службы, и сказал, что он подверг себя опасности мести с их стороны за то, что признался им в своей службе.

"Я страдал в одиноком молчании в течение 25 лет", - сказал Деббинс. Что касается опасности, которой он подвергается со стороны ГРУ, он заявил: "ГРУ не угрожает, оно выполняет обещания".