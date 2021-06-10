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Сейм Латвії видасть свого депутата через шпигунство на користь РФ

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 10 червня Сейм Латвії позбавив недоторканності депутата від партії "Злагода" Яніса Адамсонса через підозри в шпигунстві на користь Росії. Було підтримано запит Генеральної прокуратури на обшук, затримання та арешт парламентарія.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення LSM.

Відповідне рішення підтримали 69 депутатів, "проти" проголосували п'ятеро, а четверо - утрималися.

Зазначається, що причиною його видачі стала підозра у шпигунстві на користь Російської Федерації протягом останніх 4 років.

"Адамсонс, який працює в парламентській комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції, не має доступу до державної таємниці, проте, він надавав інформацію про бюджет армії та її закупівлі", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що незадовго до цього комісія латвійського Сейму щодо мандатів, етики та заяв розглянула клопотання Генеральної прокуратури про надання згоди на розшук Адамсонса, обшук місця його проживання і роботи, затримання депутата та арешту для огляду предметів, вилучених у результаті затримання та обшуку.

На засіданні Сейму Адамсонс заявив, що його не запрошували до Комітету, а листа з Генеральної прокуратури Латвії він не читав.

"Я поняття не маю, в чому мене звинувачують", - сказав депутат.

Нагадаємо, що у Польщі заарештували чоловіка, який підозрюється в шпигунстві на Російську Федерацію.

Раніше РБК-Україна писало, що у Сполучених Штатах суд визнав винним у шпигунстві на користь Росії колишнього службовця сил спеціального призначення.

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