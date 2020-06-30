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Латвия отменяет масочный режим в общественном транспорте

Новости » Коронавирус     30.06.2020 - 20:06
Латвия отменяет масочный режим в общественном транспорте
Фото: люди в маске (РБК-Украина)

В Латвии практически нет новых случаев заболевания коронавирусом

Правительство Латвии с 1 июля отменяет обязательное ношение масок в общественном транспорте. Теперь использование масок в транспорте является рекомендацией, а не требованием.

Об этом сообщает Delfi.

Соответствующие изменения приняло латвийское правительство во вторник, 30 июня.

Кроме этого с августа будет разрешено проведение мероприятий на открытом воздухе с участием до 3 тысяч человек. Сейчас в таких мероприятиях разрешено участие тысячи человек.

Как отметили в Министерстве здравоохранения Латвии, такие смягчения возможны благодаря хорошей эпидемиологической ситуации и низкой заболеваемости коронавирусом в стране.

"Нужно понимать, что это смягчения на время - если эпидемиологическая ситуация ухудшится, придется вернуться к ограничениям", - сказал министр здравоохранения Илзе Винькеле.

Отметим, по данным Совета национальной безопасности Украины, по состоянию на 30 июня в Латвии подтверждено 1118 случаев заболевания коронавирусом. При этом за прошедшие сутки в стране подтвержден лишь один новый случай заболевания. В Украине при этом более 44 тысяч больных COVID-19, из них 706 случаев были подтверждены за вчера.

Ранее РБК-Украина писало, что Европейский союз открывает границы для 14 стран, при этом Украины в списке нет.

Несмотря на это, в страны ЕС смогут попасть студенты, сезонные работники и специалисты из Украины.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Латвиякарантинмаска
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