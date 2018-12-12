Порошенко у Брюсселі обговорить агресію РФ у Керченській протоці

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко зустрінеться з Туском, Столтенбергом та Меркель

Президент України Петро Порошенко 12-13 грудня 2018 року перебуватиме у Брюсселі (Бельгія). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби глави держави.

"12-13 грудня президент України Петро Порошенко здійснить робочий візит до Брюсселя в рамках засідання Європейської Ради", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що Порошенко проведе низку зустрічей з керівництвом ЄС та НАТО з метою забезпечення єдності ЄС у питанні реагування на акт агресії Росії проти України в Азовському морі та Керченській протоці, а також продовження економічних та секторальних санкцій ЄС у зв’язку з російською агресією на Донбасі.

Крім того, заплановані зустрічі Порошенка з президентом Європейської Ради Дональдом Туском, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, канцлером Німеччини Ангелою Меркель та іншими європейськими лідерами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Столтенберг зустрінеться з Порошенком у штаб-квартирі НАТО в четвер, 13 грудня 2018 року.

Додамо, раінше Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу готові підтримувати Україну в разі відкритого нападу з боку Російської Федерації.