Сейчас не время для восстановления работы общественного транспорта, - Зеленский 

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент считает апрель очень опасным месяцем для заражения в связи с Пасхой

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не время для обсуждения вопроса восстановления работы общественного транспорта. Об этом он заявил во время селекторного совещания с главами областных государственных администраций и городских советов, передает Офис президента.

Зеленский отметил, что апрель является очень опасным месяцем для заражения в связи с Пасхой.

“Президент отметил, что сейчас не время для обсуждения полноценного восстановления работы общественного транспорта, поскольку через Пасхальные праздники апрель - очень опасный месяц с точки зрения заражения”, - сообщили в Офисе президента.

Напомним, мэр Запорожья Владимир Буряк отказался прислушиваться к рекомендациям Кабмина о прекращении движения общественного транспорта с 6 апреля в рамках усиленного карантина. Свое решение он объяснил тем, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и горожанам, которые не могут работать дистанционно, необходимо добираться на работу.

Позже Зеленский заявил, что СБУ и МВД отреагировали на отказ мэра Запорожья от выполнения рекомендаций Кабинета министров по остановке общественного транспорта.