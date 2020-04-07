ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Сейчас не время для восстановления работы общественного транспорта, - Зеленский 

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 20:08
Сейчас не время для восстановления работы общественного транспорта, - Зеленский 
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент считает апрель очень опасным месяцем для заражения в связи с Пасхой 

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас не время для обсуждения вопроса восстановления работы общественного транспорта. Об этом он заявил во время селекторного совещания с главами областных государственных администраций и городских советов, передает Офис президента.

Зеленский отметил, что апрель является очень опасным месяцем для заражения в связи с Пасхой.

“Президент отметил, что сейчас не время для обсуждения полноценного восстановления работы общественного транспорта, поскольку через Пасхальные праздники апрель - очень опасный месяц с точки зрения заражения”, - сообщили в Офисе президента.

Напомним, мэр Запорожья Владимир Буряк отказался прислушиваться к рекомендациям Кабмина о прекращении движения общественного транспорта с 6 апреля в рамках усиленного карантина. Свое решение он объяснил тем, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и горожанам, которые не могут работать дистанционно, необходимо добираться на работу.

Позже Зеленский заявил, что СБУ и МВД отреагировали на отказ мэра Запорожья от выполнения рекомендаций Кабинета министров по остановке общественного транспорта.

В Кабмине больше склоняются к ужесточению карантина, чем к смягчению Днепр закрывают на въезд для транспорта из других областей
Новости Украины Владимир Зеленскийтранспорткарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь