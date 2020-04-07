Зараз не час для відновлення роботи громадського транспорту, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Президент вважає квітень дуже небезпечним місяцем для зараження у зв'язку з Великоднем

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз не час для обговорення питання відновлення роботи громадського транспорту. Про це він заявив під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій та міських рад, передає Офіс президента.

Зеленський зазначив, що квітень є дуже небезпечним місяцем для зараження у зв'язку з Великоднем.

"Президент зазначив, що зараз не час для обговорення повноцінного відновлення роботи громадського транспорту, оскільки через Великодні свята квітень - дуже небезпечний місяць з точки зору зараження", - повідомили в Офісі президента.

Нагадаємо, мер Запоріжжя Володимир Буряк відмовився прислухатися до рекомендацій Кабміну про припинення руху громадського транспорту з 6 квітня в рамках посиленого карантину. Своє рішення він пояснив тим, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек і городянам, які не можуть працювати дистанційно, необхідно добиратися на роботу.

Пізніше Зеленський заявив, що СБУ і МВС відреагували на відмову мера Запоріжжя від виконання рекомендацій Кабінету міністрів на зупинці громадського транспорту.