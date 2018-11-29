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Сейчас не время дружить с Россией, - Зурабишвили

Новости » Политика    29.11.2018 - 20:16
Сейчас не время дружить с Россией, - Зурабишвили
Фото: избранный президент Саломе Зурабишвили (Salome Zourabichvili/ Facebook)

Зурабишвили отметила, что Грузия занимает проевропейскую позицию

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что сейчас не время дружить с Россией. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BBC.

Зурабишвили отметила, что Грузия занимает проевропейскую позицию, и в случае, если западные партнеры начнут диалог с Россией, тогда, конечно, Тбилиси не останется в стороне.

"Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси. С учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству", - заявила Зурабишвили.

Отметим, ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил Саломе Зурабишвили с победой на президентских выборах в Грузии.

По итогам подсчета 100% голосов за Зурабишвили проголосовали 1,1 млн голосов (59,52%). Ее оппонент Григол Вашадзе набрал 780,6 тыс. голосов (40,48%).

Отметим, формально Зурабишвили шла на выборы как независимый кандидат, но ее поддержала правящая партия "Грузинская мечта". Вашадзе баллотировался от партии "Единое национальное движение". Также сообщается, что церемония инаугурации Зурабишвили пройдет 16 декабря.

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