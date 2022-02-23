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Сейчас все усилия должны сосредоточиться на армии, - Тимошенко

Автор: Наталия Гурковская

Украина находится в состоянии войны с Россией, и надеяться на дипломатические переговоры нет смысла. Украинцы остались с армией один на один с врагом и от того, насколько сильна у нас армия, зависит - устоит или не устоит Украина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко во время выступления с трибуны парламента.

"Я не хочу повторять мантры о единстве, я хочу сказать, что сейчас все наши усилия должны быть сосредоточены на армии. Для этого нужно принять несколько важных решений. В частности, подписанный всеми лидерами фракций законопроект об открытых расходах на армию. Казначейский счет и расходы на оборону. Должно правительство определяться, что делать", - отметила Юлия Тимошенко.

Она добавила, что парламент должен принять необходимые решения для усиления Вооруженных сил и военно-промышленного комплекса.

"Сейчас нам нужно сосредоточиться на военно-промышленном комплексе. И если мы сейчас этого не поймем, мы останемся без необходимого оружия и обеспечения. Все будет хорошо, мы победим. Но действовать надо правильно. Слава Украине!" - призвала лидер "Батькивщины".

Напомним, Юлия Тимошенко убеждена, что на вторжение РФ украинской власти нужно реагировать путем объединения и укрепления армии.

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Тимошенко