Сейчас все усилия должны сосредоточиться на армии, - Тимошенко

Украина находится в состоянии войны с Россией, и надеяться на дипломатические переговоры нет смысла. Украинцы остались с армией один на один с врагом и от того, насколько сильна у нас армия, зависит - устоит или не устоит Украина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко во время выступления с трибуны парламента.

"Я не хочу повторять мантры о единстве, я хочу сказать, что сейчас все наши усилия должны быть сосредоточены на армии. Для этого нужно принять несколько важных решений. В частности, подписанный всеми лидерами фракций законопроект об открытых расходах на армию. Казначейский счет и расходы на оборону. Должно правительство определяться, что делать", - отметила Юлия Тимошенко.

Она добавила, что парламент должен принять необходимые решения для усиления Вооруженных сил и военно-промышленного комплекса.

"Сейчас нам нужно сосредоточиться на военно-промышленном комплексе. И если мы сейчас этого не поймем, мы останемся без необходимого оружия и обеспечения. Все будет хорошо, мы победим. Но действовать надо правильно. Слава Украине!" - призвала лидер "Батькивщины".