Есть ли сейчас угроза из Приднестровья: оценка военного

Россия использует Приднестровье для того, что Украина удерживала там свои средства и силы. В частности, чтобы растянуть их.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал экс-заместитель секретаря СНБО, генерал Сергей Кривонос.
"Имитация наступления возможна. Но большое наступление сугубо из Приднестровья невозможно. В комплексе с воздушными десантами со стороны Крыма - это возможно", - заявил он.
Ранее в Минобороны заявили, что риски нападения российских войск со стороны Приднестровья существуют, хотя и маловероятные.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина оценивает риски вторжения со стороны Приднестровья и готова дать четкий ответ.