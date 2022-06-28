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Есть ли сейчас угроза из Приднестровья: оценка военного

Новина українською →
Киев, Вторник 28 июня 2022 10:07
Есть ли сейчас угроза из Приднестровья: оценка военного Фото: экс-заместитель секретаря СНБО, генерал Сергей Кривонос (armyinform com ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

Россия использует Приднестровье для того, что Украина удерживала там свои средства и силы. В частности, чтобы растянуть их.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал экс-заместитель секретаря СНБО, генерал Сергей Кривонос.

"Имитация наступления возможна. Но большое наступление сугубо из Приднестровья невозможно. В комплексе с воздушными десантами со стороны Крыма - это возможно", - заявил он.

Ранее в Минобороны заявили, что риски нападения российских войск со стороны Приднестровья существуют, хотя и маловероятные.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина оценивает риски вторжения со стороны Приднестровья и готова дать четкий ответ.

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Приднестровье Сергей Кривонос Война России против Украины
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