Чи є зараз загроза з Придністров'я: оцінка військового

Росія використовує Придністров'я для того, що Україна утримувала там свої кошти і сили. Зокрема, щоб розтягнути їх.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів екс-заступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос.

"Імітація наступу можлива. Але великий наступ суто з Придністров'я неможливий. У комплексі з повітряними десантами з боку Криму - це можливо", - заявив він.

Раніше в Міноборони заявили, що ризики нападу російських військ з боку Придністров'я існують, хоча і малоймовірні.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна оцінює ризики вторгнення з боку Придністров'я і готова дати чітку відповідь.