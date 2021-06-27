ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

США сейчас не работают над возобновлением переговоров между Израилем и Палестиной, - Блинкен

Новина українською →
Воскресенье 27 июня 2021 10:37
США сейчас не работают над возобновлением переговоров между Израилем и Палестиной, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

США не пытаются возобновить мирные переговоры между Израилем и Палестиной. В то же время, Штаты выступают за продолжение оказания гуманитарной помощи в регион.

Об этом сказал в интервью газете Le Journal du Dimanche госсекретарь США Энтони Блинкен.

На вопрос, прибегут ли США к инициативам по возобновлению мирного процесса на Ближнем Востоке, Блинкен ответил отрицательно.

"Об этом речь сейчас не идет. Франция и США использовали свое влияние во время последнего кризиса в Газе, чтобы добиться снижения уровня потерь и разрушений. Вопросы оказания гуманитарной помощи и восстановления сектора Газа нам кажется приоритетным, как и те усилия, которые необходимо приложить, чтобы не допустить повторения подобного кризиса”, - подчеркнул госсекретарь.

Напомним, в июня парламент Израиля утвердил новое правительство страны, в котором впервые за 12 лет не будет Биньямина Нетаньяху.

Президент США Джо Байден поздравил новое правительство Израиля во главе с националистом Нафтали Беннеттом и заявил, что Вашингтон продолжит непоколебимо поддерживать безопасность Израиля.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль
NEWS
Сутки на Донбассе: боевики открывали огонь на восьми направлениях, погиб военный
Сутки на Донбассе: боевики открывали огонь на восьми направлениях, погиб военный
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун