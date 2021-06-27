США зараз не працюють над відновленням переговорів між Ізраїлем та Палестиною, - Блінкен

США не намагаються відновити мирні переговори між Ізраїлем і Палестиною. Водночас, Штати виступають за продовження надання гуманітарної допомоги в регіон.

Про це сказав в інтерв'ю газеті Le Journal du Dimanche держсекретар США Ентоні Блінкен.

“Про це мова зараз не йде. Франція і США використовували свій вплив під час останньої кризи в Газі, щоб домогтися зниження рівня втрат і руйнувань. Питання надання гуманітарної допомоги та відновлення сектора Газа нам здається пріоритетним, як і ті зусилля, які необхідно докласти, щоб не допустити повторення подібної кризи”, - підкреслив держсекретар.

На питання, чи вдадутсья США до ініціатив щодо відновленням мирного процесу на Близькому Сході, Блінкен відповів негативно.

Нагадаємо, в червня парламент Ізраїлю затвердив новий уряд країни, в якому вперше за 12 років не буде Біньяміна Нетаньяху.

Президент США Джо Байден привітав новий уряд Ізраїлю на чолі з націоналістом Нафталі Беннеттом та заявив, що Вашингтон продовжить непохитно підтримувати безпеку Ізраїлю.