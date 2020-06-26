Сейчас сложно говорить о назначении министра энергетики, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас сложно говорить о назначении министра энергетики. Он считает, что и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец является мощным профессионалом.

Об этом он рассказал в интервью изданию НВ.

"У нас очень профессиональная и.о. министра энергетики Буславец. Она мощный профессионал и с первых дней включилась в работу. Энергобаланс сделан, с ВИЭшниками (производителями возобновляемой энергетики, - ред.) мы договорились, с Энергоатомом порядок навели", - заявил глава Кабмина.

Он отметил, что задание государства - создать такую политику и рыночные условия, чтобы все работали по правилам. По словам премьера, сейчас такие правила дописывают.

"Меняем те, которые не работали или работали криво и привели в конце концов к глубокому кризису, из которого мы сейчас вытягиваем энергетическую отрасль. Борьба интересов привела к тому, что сейчас сложно говорить о назначении министра энергетики. Действующая и.о. меня как руководителя правительства абсолютно устраивает", - заявил глава КМУ.

Напомним, в мае Шмыгаль заявил, что Буславец могут назначить министром энергетики, если она вытащит энергетическую сферу страны из кризиса.

Как писало РБК-Украина, в марте президент Владимир Зеленский отозвал вопрос назначения Буславец на должность министра энергетики из-за того, что представители фракции монобольшинства выступили против ее назначения.