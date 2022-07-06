Сейчас наш приоритет обеспечить энергобезопасность государства, - ДТЭК

"Сегодня главное в Украине - это энергобезопасность. Мы будем добывать уголь и производить тепловую электроэнергию столько, сколько это будет нужно государству с точки зрения энергетической безопасности. Сейчас это приоритетная задача", - сказал он.

Тимченко также добавил, что компания будет заниматься строительством генерирующих мощностей, которые в будущем заменят собой угольную генерацию.

"Стратегически мы не отказываемся от планов к 2040 году стать углеродно нейтральной компанией. Конечно, из-за войны эти темпы замедлились", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ДТЭК заблаговременно начал подготовку к следующему отопительному сезону, реализуя ремонтную кампанию генерирующего оборудования и формированием запасов топлива.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 будет самым сложным за все времена независимости Украины.