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Зараз наш пріоритет забезпечити енергобезпеку держави, - ДТЕК

Фото: зараз наш пріоритет забезпечити енергобезпеку держави (dtek com)
Автор: Ілона Свиридова

Пріоритетним завданням ДТЕК сьогодні є забезпечення енергетичної безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Максима Тімченка в інтерв’ю Forbes.

"Сьогодні головне в Україні - це енергобезпека. Ми видобуватимемо вугілля і вироблятимемо теплову електроенергію стільки, скільки це буде потрібно державі з точки зору енергетичної безпеки. Наразі це пріоритетне завдання", - сказав він.

Тімченко також додав, що компанія буде займатись будівництвом генеруючих потужностей, які в майбутньому замінять собою вугільну генерацію.

"Стратегічно ми не відмовляємося від планів до 2040 року стати вуглецево нейтральною компанією. Звісно, через війну ці темпи вповільнилися", - підкреслив він.

Як повідомлялось, ДТЕК завчасно почав підготовку до наступного опалювального сезону, реалізуючи ремонтну кампанію генеруючого обладнання і формуванням запасів палива.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що опалювальний сезон 2022-2023 буде найскладнішим за всі часи незалежності України.

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