"Сейчас оптимальный момент": в СН оценили решение Зеленского сменить глав силовых ведомств

Нет связи между подготовкой визита Владимира Зеленского в Вашингтон и отставками в руководстве армии, МВД и СБУ. Для этого просто пришло "оптимальное время".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Смена караула. Зачем Зеленский меняет руководство украинской армии" .

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук ("Слуга народа") отрицает, что отставки были требованием американцев перед визитом Зеленского в США, который готовят на конец августа.

Верещук считает, что практически одновременная смена руководства Генштаба, МВД и СБУ пойдет стране на пользу.

"Думаю, что эта кадровая перезагрузка усилит нашу обороноспособность. Более того, наверное именно сейчас и есть оптимальное время для ротаций в секторе безопасности и обороны", - сказала она РБК-Украина.