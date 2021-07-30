RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

"Зараз оптимальний момент": у СН оцінили рішення Зеленського змінити голів силових відомств

Автор: Олег Черниш

Немає зв'язку між підготовкою візиту Володимира Зеленського до Вашингтона і відставками в керівництві армії, МВС і СБУ. Для цього просто прийшов "оптимальний час".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зміна варти. Навіщо Зеленський змінює керівництво української армії".

Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Ірина Верещук ("Слуга народу") заперечує, що відставки були вимогою американців перед візитом Зеленського в США, який готують на кінець серпня.

Верещук вважає, що практично одночасна зміна керівництва Генштабу, МВС і СБУ піде країні на користь.

"Думаю, що це кадрове перезавантаження посилить нашу обороноздатність. Більш того, напевно саме зараз і є оптимальний час для ротацій в секторі безпеки і оборони", - сказала вона РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що Зеленський провів кадрові перестановки у Збройних силах України та командуванні операції Об'єднаних сил.

Також 15 липня Верховна рада України прийняла відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який був на посаді 7 років.

Крім того, нещодавно президент провів ряд кадрових змін в СБУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
руководствокадровая политикаІрина Верещук