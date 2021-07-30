"Зараз оптимальний момент": у СН оцінили рішення Зеленського змінити голів силових відомств

Немає зв'язку між підготовкою візиту Володимира Зеленського до Вашингтона і відставками в керівництві армії, МВС і СБУ. Для цього просто прийшов "оптимальний час".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зміна варти. Навіщо Зеленський змінює керівництво української армії" .

Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Ірина Верещук ("Слуга народу") заперечує, що відставки були вимогою американців перед візитом Зеленського в США, який готують на кінець серпня.

Верещук вважає, що практично одночасна зміна керівництва Генштабу, МВС і СБУ піде країні на користь.

"Думаю, що це кадрове перезавантаження посилить нашу обороноздатність. Більш того, напевно саме зараз і є оптимальний час для ротацій в секторі безпеки і оборони", - сказала вона РБК-Україна.