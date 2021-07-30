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"Сейчас оптимальный момент": в СН оценили решение Зеленского сменить глав силовых ведомств

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Пятница 30 июля 2021 09:38
"Сейчас оптимальный момент": в СН оценили решение Зеленского сменить глав силовых ведомств Фото: нардеп Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Нет связи между подготовкой визита Владимира Зеленского в Вашингтон и отставками в руководстве армии, МВД и СБУ. Для этого просто пришло "оптимальное время".

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Смена караула. Зачем Зеленский меняет руководство украинской армии".

Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук ("Слуга народа") отрицает, что отставки были требованием американцев перед визитом Зеленского в США, который готовят на конец августа.

Верещук считает, что практически одновременная смена руководства Генштаба, МВД и СБУ пойдет стране на пользу.

"Думаю, что эта кадровая перезагрузка усилит нашу обороноспособность. Более того, наверное именно сейчас и есть оптимальное время для ротаций в секторе безопасности и обороны", - сказала она РБК-Украина.

Ранее сообщалось, что Зеленский провел кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины и командовании операции Объединенных сил.

Также 15 июля Верховная рада Украины приняла отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, который был на посту 7 лет.

Кроме того, недавно президент провел ряд кадровых изменений в СБУ.

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руководство кадровая политика Ирина Верещук
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