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"Зараз оптимальний момент": у СН оцінили рішення Зеленського змінити голів силових відомств

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П'ятниця 30 липня 2021 09:38
"Зараз оптимальний момент": у СН оцінили рішення Зеленського змінити голів силових відомств Фото: нардеп Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш

Немає зв'язку між підготовкою візиту Володимира Зеленського до Вашингтона і відставками в керівництві армії, МВС і СБУ. Для цього просто прийшов "оптимальний час".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Зміна варти. Навіщо Зеленський змінює керівництво української армії".

Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Ірина Верещук ("Слуга народу") заперечує, що відставки були вимогою американців перед візитом Зеленського в США, який готують на кінець серпня.

Верещук вважає, що практично одночасна зміна керівництва Генштабу, МВС і СБУ піде країні на користь.

"Думаю, що це кадрове перезавантаження посилить нашу обороноздатність. Більш того, напевно саме зараз і є оптимальний час для ротацій в секторі безпеки і оборони", - сказала вона РБК-Україна.

Раніше повідомлялося, що Зеленський провів кадрові перестановки у Збройних силах України та командуванні операції Об'єднаних сил.

Також 15 липня Верховна рада України прийняла відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який був на посаді 7 років.

Крім того, нещодавно президент провів ряд кадрових змін в СБУ.

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руководство кадровая политика Ірина Верещук
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