"Сейчас не эпоха войны": премьер Индии выругал Путина за вторжение России в Украину

"Я знаю, что сегодняшняя эпоха - не эпоха войны, и мы много раз говорили с вами по телефону на тему, что демократия, дипломатия и диалог - это все вещи, которые касаются мира", - сказал глава индийского правительства.

Моди подчеркнул, что у них с Путиными еще обязательно будет шанс обсудить возможность возвращения на путь мира.

"Я также смогу понять вашу точку зрения", - добавил премьер Индии.

Как пишет CNN, комментарии Моде опубликовали через день после того, как Путин признал, что у Китая также есть "вопросы и опасения" по поводу вторжения России в Украину.