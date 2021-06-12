"Сейчас мы едины". Байден встретился с Макроном в рамках саммита G7

Президент США Джо Байден впервые встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Встреча состоялась на полях саммита лидеров стран "Большой семерки" в Великобритании.

Об этом Макрон написал в своем Twitter.

Он сказал, что сейчас Франция и США "вместе" и "едины".

"Сейчас мы вместе, единые, решительные, чтобы достичь результата. Сейчас время действовать. Я уверен - мы сделаем", - заявил Макрон.