"Зараз ми єдині". Байден зустрівся з Макроном в межах саміту G7

Президент США Джо Байден вперше зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч відбулась на полях саміту лідерів країн "Великої сімки" у Великій Британії.
Про це Макрон написав у своєму Twitter.
Він сказав, що зараз Франція і США "разом" і "єдині".
"Зараз ми разом, єдині, рішучі, щоб досягти результату. Зараз час діяти. Я впевнений - ми зробимо", - заявив Макрон.
Нагадаємо, 11 червня у британському Корнуоллі стартував саміт лідерів держав G7. На порядку денному саміті будуть пандемія коронавірусу та відносини з Росією.
Раніше повідомлялось, Сполучені Штати та інші країни Великої сімки мають намір надати фінансову допомогу країнам, які зазнають найбільших труднощів у боротьбі з COVID-19. На їхні потреби з фонду Міжнародного валютного фонду можуть виділити 100 мільярдів доларів.