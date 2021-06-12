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"Зараз ми єдині". Байден зустрівся з Макроном в межах саміту G7

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден вперше зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном. Зустріч відбулась на полях саміту лідерів країн "Великої сімки" у Великій Британії.

Про це Макрон написав у своєму Twitter.

Він сказав, що зараз Франція і США "разом" і "єдині".

"Зараз ми разом, єдині, рішучі, щоб досягти результату. Зараз час діяти. Я впевнений - ми зробимо", - заявив Макрон.

Нагадаємо, 11 червня у британському Корнуоллі стартував саміт лідерів держав G7. На порядку денному саміті будуть пандемія коронавірусу та відносини з Росією.

Раніше повідомлялось, Сполучені Штати та інші країни Великої сімки мають намір надати фінансову допомогу країнам, які зазнають найбільших труднощів у боротьбі з COVID-19. На їхні потреби з фонду Міжнародного валютного фонду можуть виділити 100 мільярдів доларів.

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Новини України Джозеф БайденЕммануель Макрон