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Сейчас 10% территории Луганской области подконтрольны Украине, - глава ОВА

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (t.me\dom_channel)
Автор: Владимир Костырин

Российские войска на сегодняшний момент контролируют около 90% территории Луганской области. При этом с апреля оккупанты смогли продвинуться примерно на 10% территории региона.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook-страницу.

"Сегодня под нашим контролем окрестности Рубежного, Лисичанск, Северодонецк (+ села и города общин), Горская община и территория вдоль дороги Лисичанск-Бахмут до границы с Донецкой областью", - рассказал чиновник вечером 15 мая в эфире одного из телеканалов.

Так, отметил глава ОВА, в настоящее время около 10% территории Луганской области подконтрольны Украине.

"С 2014 года было оккупировано 30% (Луганской области), и в начале широкомасштабного наступления очень сильно отошли наши украинские войска, чтобы не растягивать линию фронта и не потерпеть поражение. Мы понимаем, что тактика выбрана верно, потому что за 2,5 месяца Луганскую область российская армия пройти не может", - говорит Гайдай.

Также он назвал самые опасные направления в Луганской области - это Северодонецкое, со стороны Попасной и Белогоровки (дорога Лисичанск-Бахмут).

"Прорывы здесь могут позволить оркам взять область в кольцо. Продолжаются бои в селах близ Северодонецка. Наша оборона мощная, мы выстоим. Северодонецк надежно защищен, что даже то большое скопление рашистов и техники не сможет его завоевать!" - подчеркивает глава ОВА.

Напомним, ранее в апреле Сергей Гайдай рассказал, что российские оккупанты контролируют 80% Луганской области.

Ранее сообщалось, что войска РФ в очередной раз планируют переправиться через реку Северский Донец в Белогоровке, где украинские военные уже несколько раз уничтожали понтонную переправу с большим количеством техники оккупантов. Так, глава Луганской ОВА назвал Белогоровку новой "Чернобаевкой".

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