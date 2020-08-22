"Севилья" победила "Интер" и выиграла Лигу Европы

Испанская "Севилья" одержала победу над миланским "Интером" в финале Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе "Райн-Энерги" в немецком Кельне и завершилась со счетом 3:2.

Счет открыл уже на пятой минуте Ромелу Лукаку, реализовав пенальти. "Севилья" ответила двумя голами Люка де Йонга, отличившегося на 12 и 33 минутах. "Нерадзурри" сравняли счет на табло уже на 35 минуте благодаря голу Диего Година. Победу испанцам принес гол Диего Карлоса.

Для испанского клуба это уже шестая победа в шести финалах Лиги Европы и Кубка УЕФА, что является рекордом турнира. Прежде андалусская команда побеждала в сезонах 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15 и 2015/16.

Таким образом "Севилья" прошла в Суперкубке УЕФА, где сыграет с победителем Лиги чемпионов, в котором встретятся мюнхенская "Бавария" и французский "Пари Сен-Жермен". Матч за Суперкубок пройдет в Будапеште 24 сентября.

Напомним, "Шахтер" разгромно проиграл "Интеру" в одноматчевом противостоянии 1/2 финала Лиги Европы, но все равно добавил себе очков в клубный рейтинг УЕФА. Донецкая команда поднялась на рекордное для себя 12 место.