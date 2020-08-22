"Севілья" перемогла "Інтер" і виграла Лігу Європи

"Севілья" обіграла "Інтер" у фінальному матчі Ліги Європи. Зустріч пройшла на стадіоні "Райн-Енергі" в німецькому Кельні і завершилася з рахунком 3:2.

Рахунок відкрив вже на п'ятій хвилині Ромелу Лукаку, реалізувавши пенальті. "Севілья" відповіла двома голами Люка де Йонга, який відзначився на 12 і 33 хвилинах. "Нерадзуррі" зрівняли рахунок на табло вже на 35 хвилині завдяки голу Дієго Годіна. Перемогу іспанцям приніс гол Дієго Карлоса.

Для іспанського клубу це вже шоста перемога в шести фіналах Ліги Європи і Кубка УЄФА, що є рекордом турніру. Перш андалуська команда перемагала в сезонах 2005/06, 2006/07, 2013/14, 2014/15 і 2015/16.

Таким чином "Севілья" пройшла в Суперкубку УЄФА, де зіграє з переможцем Ліги чемпіонів, в якому зустрінуться мюнхенська "Баварія" і французький "Парі Сен-Жермен". Матч за Суперкубок пройде в Будапешті 24 вересня.

Нагадаємо, "Шахтар" розгромно програв "Інтеру" в одноматчевом протистоянні 1/2 фіналу Ліги Європи, але все одно додав собі очок в клубний рейтинг УЄФА. Донецька команда піднялася на рекордне для себе 12 місце.