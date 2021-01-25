ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Северокорейский дипломат сбежал из КНДР, - Yonhap

Сеул, Понедельник 25 января 2021 12:33
Северокорейский дипломат сбежал из КНДР, - Yonhap
Фото: из Северной Кореи сбежал дипломат (voakorea com)
Автор: РБК-Украина

Из Северной Кореи сбежал дипломат, который занимал пост поверенного в делах посольства КНДР в Кувейте. Он прибыл в Южную Корею вместе со своей семьей.

Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap.

Сообщается, что Рю Хен У возглавлял дипломатическую миссию в Кувейте после того, как из-за резолюции ООН выслали посла Со Чан Сика. Более подробная информация о бегстве дипломата пока неизвестна.

Предполагается, что он мог сбежать в Южную Корею еще в сентябре 2019 года, примерно через два месяца после того, как на Юге объявился исполняющий обязанности посла КНДР в Италии Чо Сон Гиль.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданин КНДР сбежал в Южную Корею, перепрыгнув трехметровый забор на границе. Оказалось, беглец занимался гимнастикой. Южнокорейские пограничники заметили, что на одном из участков на границе с Севером была примята колючая проволока. Предполагается, что мужчина использовал шест для этого прыжка.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назвал США "самым большим врагом" и заявил, что Вашингтону следует отказаться от враждебной политики.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия КНДРСеверная Кореяпобег

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь