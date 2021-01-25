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Північнокорейський дипломат втік з КНДР, - Yonhap

Сеул, Понеділок 25 січня 2021 12:33
Північнокорейський дипломат втік з КНДР, - Yonhap
Фото: з Північної Кореї втік дипломат (voakorea com)
Автор: РБК-Україна

З Північної Кореї втік дипломат, який обіймав посаду повіреного у справах посольства КНДР в Кувейті. Він прибув до Південної Кореї разом зі своєю сім'єю.

Про це пише південнокорейське агентство Yonhap.

Повідомляється, що Рю Хен У очолював дипломатичну місію в Кувейті після того, як через резолюцію ООН вислали посла Со Чан Сіка. Більш детальна інформація про втечу дипломата поки невідома.

Імовірно, що він міг втекти до Південної Кореї ще у вересні 2019 року, приблизно через два місяці після того, як на Півдні з'явився виконуючий обов'язки посла КНДР в Італії Чо Сон Гіль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадянин КНДР втік до Південної Кореї, перестрибнувши триметровий паркан на кордоні. Виявилося, утікач займався гімнастикою. Південнокорейські прикордонники помітили, що на одній з ділянок на кордоні з Північчю було прим'ято колючий дріт. Передбачається, що чоловік використовував жердину для цього стрибка.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин назвав США "найбільшим ворогом" і заявив, що Вашингтону слід відмовитися від ворожої політики.

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