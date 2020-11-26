Мужчина сбежал из КНДР в Южную Корею, перепрыгнув трехметровый забор

Фото: забор на границе КНДР (Colin Toms / Twitter)

Гражданин КНДР необычным образом сбежал в Южную Корею. Он перепрыгнул трехметровый забор на границе, ведь раньше занимался гимнастикой.

Об этом сообщает The Korea Herald.

В настоящее время 20-летний мужчина находится под следствием в Сеуле.

Сообщается, что пограничники осмотрели границу с КНДР и заметили, что колючая проволока в одном из мест была помята. Возможно, мужчина использовал шест для пересечения границы.

Напомним, недавно лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике почти за месяц. Он появился на заседании Политбюро Трудовой партии.

Ранее сообщалось, что южнокорейские военные проводят обыски у границы с Северной Кореей. Там обнаружили неопознанного человека.

РБК-Украина писало, что в конце сентября пограничники Северной Кореи (КНДР) застрелили чиновника министерства рыбного хозяйства Южной Кореи, когда он находился в море на лодке. Лидер КНДР Ким Чен Ын официально извинился перед Сеулом за этот инцидент.