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У Сєвєродонецьку окупанти затримують людей, які намагаються зв’язатися з рідними, - глава ОВА

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Луганська область, Середа 19 квітня 2023 20:33
У Сєвєродонецьку окупанти затримують людей, які намагаються зв’язатися з рідними, - глава ОВА Фото: глава Луганської ОВА Артем Лисогор (suspilne.media)
Автор: Тетяна Степанова

У Сєвєродонецьку Луганської області окупанти забороняють людям користуватися мобільним зв'язком. Тих, хто намагається зв'язатися з рідними з підконтрольної Україні території, затримують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Артема Лисогора в ефірі телемарафону.

"Окупанти всіляко намагаються подавляти наш зв'язок. Однак такі осередки зв'язку ще є, вони на багатоповерхівках. Люди про це дізналися і почали з рідними зідзвонюватися", - сказав Лисогор.

Але, за його словами, з'явився донощик, який повідомив про це загарбникам і людей почали "відловлювати".

"Почали дахи (багатоповерхівок, - ред.) перевіряти, хапати наших людей і тягнути до їхніх недовідділків поліції й там проводити, як вони це називають, профілактичні бесіди. Однак це дійсно залякування і знущання над нашими людьми", - зазначив очільник ОВА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни посилили терор проти жителів Луганської області та почали затримувати людей, які намагаються зателефонувати рідним в Україні.

Також раніше ми писали, що у частині тимчасово окупованої Луганської області росіяни посилюють контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їхніх підрозділів.

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Луганськ Сєвєродонецьк окупанти Війна Росії проти України
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