У Сєвєродонецьку окупанти затримують людей, які намагаються зв’язатися з рідними, - глава ОВА
У Сєвєродонецьку Луганської області окупанти забороняють людям користуватися мобільним зв'язком. Тих, хто намагається зв'язатися з рідними з підконтрольної Україні території, затримують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Артема Лисогора в ефірі телемарафону.
"Окупанти всіляко намагаються подавляти наш зв'язок. Однак такі осередки зв'язку ще є, вони на багатоповерхівках. Люди про це дізналися і почали з рідними зідзвонюватися", - сказав Лисогор.
Але, за його словами, з'явився донощик, який повідомив про це загарбникам і людей почали "відловлювати".
"Почали дахи (багатоповерхівок, - ред.) перевіряти, хапати наших людей і тягнути до їхніх недовідділків поліції й там проводити, як вони це називають, профілактичні бесіди. Однак це дійсно залякування і знущання над нашими людьми", - зазначив очільник ОВА.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що росіяни посилили терор проти жителів Луганської області та почали затримувати людей, які намагаються зателефонувати рідним в Україні.
Також раніше ми писали, що у частині тимчасово окупованої Луганської області росіяни посилюють контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації щодо дислокації їхніх підрозділів.
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